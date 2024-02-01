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Исчезнувшего после драки у бара военного нашли в реке

E1.ru: исчезнувшего после драки у бара военного нашли в реке в Екатеринбурге

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Водолазы обнаружили в реке Исети в Екатеринбурге 20-летнего российского военнослужащего, который исчез после драки у бара. Об этом сообщил местный портал Е1.ru.

Отмечается, что молодой человек пропал 27 января. Он подрался с приятелем у входа в бар на улице 8 Марта. Покинул он заведение без телефона, документов, верхней одежды и с разбитой головой.

По информации Е1.ru, спасатели не смогли сохранить жизнь военнослужащему.

К реке были направлены криминалисты и следователи. Официально в свердловском Следственном комитете ситуацию с военнослужащим пока не комментировали.

17 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

Ранее российские врачи извлекли в зоне СВО из спины солдата взрыватель.

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