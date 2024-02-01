Стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76

Бортмеханик Сергей Житенев, который находился на борту упавшего в Белгородской области российского военного самолета Ил-76, написал жене перед своим последним вылетом в Белгород. Об этом сообщает RT.

«Такая работа», — написал мужчина в последний раз своей супруге.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее в Госдуму внесли проект обращения палаты к конгрессу США в связи с атакой на Ил-76 в Белгородской области.