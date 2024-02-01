В Дагестане загорелся ЦУМ

В Буйнакске загорелся центральный универсальный магазин (ЦУМ), площадь возгорания составляет 500 кв. м. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МЧС.

Двухэтажное здание в дагестанском городе тушит 41 человек. На место происшествия привлечены 10 единиц техники.

«Проводится наращивание сил и средств. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел», — сообщает МЧС.

С места происшествия уже эвакуированы 27 человек.

В начале января пожар произошел в спортивном зале в Дагестане. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. По информации МЧС, никто не пострадал.

16 ноября 2023 года в Махачкале произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Инцидент произошел в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Ранее в дагестанском селе Хутрах в крупном пожаре сгорели восемь домов.