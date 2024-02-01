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В Омске мать двоих детей выкинула новорожденного в мусор

СК: в Омске нашли мать, которая выбросила новорожденного младенца в мусорный бак

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СК РФ по Омской области

Жительницу Омска подозревают в том, что она выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает управление СК по региону.

Новорожденного младенца нашли в мусоре на улице Малиновского. В тот момент ребенок уже не дышал. В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя мать двоих детей. Анализ подтвердил родство женщины с девочкой.

На допросе россиянка заявила, что ребенок был нежелательным. По предварительным данным, женщина родила в ванной, дождалась, когда девочка не будет издавать звуков, и положила в пакет. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Следователи ходатайствуют об аресте женщины.

Ранее скрывавшая беременность россиянка бросила новорожденного ребенка в выгребной яме.

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