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СК Армении отреагировал на осквернение памятника блокадникам

СК Армении обвинил осквернившего памятник блокадникам в разжигании ненависти

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Well-read MountainMan/Wikimedia Commons

СК Армении обвинил осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в разжигании ненависти. Об этом пишет ТАСС.

Мужчине было предъявлено официальное обвинение.

До этого издание RT сообщало, что уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Российское посольство в Армении сообщило, что осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване должен понести наказание.

Ранее СК Армении возбудил дело из-за осквернения памятника детям блокады.

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