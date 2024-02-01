Россияне ответили, чем они кормят своих домашних животных

Большинство (79%) россиян дают своим домашним животным готовый сухой корм или консервы, показал опрос kp.ru, проведенный на фоне приостановки ввоза в Россию ряда импортных кормов. В исследовании приняли участие 4,9 тыс. человек.

При этом 40% из этой части опрошенных предпочитают покупать корм отечественного производства, еще 30% — импортные варианты.

«Иностранные корма намного лучше. От российских у питомцев часто бывают проблемы с желудком и кишечником», — отметила участница опроса.

Еще 16% участников опроса ответили, что отдельно готовят для своих питомцев и покупают им мясо, печень, рыбные консервы и другие продукты. 11% сообщили, что кормят домашних животных со своего стола. Оставшиеся 3% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые из них отметили, что позволяют питомцам добывать еду самостоятельно.

Накануне сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления мышьяка в них.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор приостановит ввоз кормов с итальянского предприятия Hill`s