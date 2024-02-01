Стало известно, какой график работы большинство россиян считают идеальным

Многие россияне предпочитают работать по традиционному графику 5/2 – об этом сообщили 37% участников соответствующего опроса. Гибкий график работы предпочитают 27% респондентов, передает RT данные исследования.

Что касается формата работы, то 37% опрошенных назвали для себя идеальной гибридный, при котором можно чередовать работу из дома и в офисе. Полную удаленку выбрали только 23% респондентов. Работать только в офисе нравится лишь 13% респондентов.

Важным критерием идеальной работы россияне считают баланс с личной жизнью. Об удобном месторасположении работы вспомнили 33% участников опроса, а про зарплату сказали 32% опрошенных. Возможность карьерного роста важным критерием идеальной работы назвали 10% опрошенных.

В исследовании сервиса «Работа.ру» участвовали более 3,6 тыс. совершеннолетних жителей всех российских регионов.

До этого треть россиян заявили, что готовы получать меньше ради расширенного пакета ДМС. Для 82% респондентов наличие ДМС является приоритетным, и работу без него они даже не рассматривают.

Ранее россиянам предсказали обязательное владение нейросетями при приеме на работу.