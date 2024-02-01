На трассе «Екатеринбург – Тюмень» столкнулись восемь машин, движение перекрыто

В Свердловской области на трассе перекрыли движение из-за массового ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «Екатеринбург — Тюмень». По предварительной информации, столкнулись восемь автомобилей, пять из которых грузовые. Количество пострадавших устанавливается.

На данный момент экстренные службы ликвидируют последствия аварии. Движение перекрыто в обе стороны.

«Объезд участка возможен по автодороге «Грязновское — Асбест» через город Сухой Лог», — сообщили в ГИБДД.

Инспекторы призвали учитывать состояние погоды и дорожные условия во время поездок на этом участке трассы.

Ранее под Тюменью мужчина уснул за рулем и устроил массовое ДТП.