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На трассе «Екатеринбург – Тюмень» столкнулись восемь машин, движение перекрыто

На Урале произошло массовое ДТП с участием восьми машин

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ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на трассе перекрыли движение из-за массового ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «ЕкатеринбургТюмень». По предварительной информации, столкнулись восемь автомобилей, пять из которых грузовые. Количество пострадавших устанавливается.

На данный момент экстренные службы ликвидируют последствия аварии. Движение перекрыто в обе стороны.

«Объезд участка возможен по автодороге «Грязновское — Асбест» через город Сухой Лог», — сообщили в ГИБДД.

Инспекторы призвали учитывать состояние погоды и дорожные условия во время поездок на этом участке трассы.

Ранее под Тюменью мужчина уснул за рулем и устроил массовое ДТП.

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