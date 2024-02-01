Россияне назвали сферы работы с наиболее быстрым карьерным ростом

Жители России считают, что быстрее всего добиться карьерного роста и достичь руководящих должностей можно в ретейле (31%) и сфере IT (22%). Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». В нем приняли участие 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Еще 22% респондентов уверены, что быстро подняться по карьерной лестнице можно в области по управлению персоналом. Порядка 17% опрошенных выделили сферу маркетинга и рекламы, 16% — банковскую и финансовую области, 15% — сферу общественного питания.

Еще 13% россиян заявили, что им удалось достичь повышения в направлении туризма и гостиничного дела, 12% — в области логистики, производства, строительства и индустрии красоты, 10% — в сфере бытовых услуг, культуры, дизайна и недвижимости. Менее 10% назвали сферы охраны, бухгалтерии, медиа, юриспруденции и образования.

Исследование также показало, что быстрее продвинуться по карьерной лестнице с опытом до 1 года получилось у представителей сфер образования (12%), бытовых услуг (8%) и логистики (7%). Напротив, дольше всего продвигаться по карьерной лестнице (с опытом более 11 лет) придется в медицине (29%), журналистике (23%) и охране (21%).

Исследование аналитического центра SOKOLOV и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более двух третей россиян (68%) мечтают попробовать себя в роли ювелира, а 39% даже готовы сменить текущую работу ради этой профессии.

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