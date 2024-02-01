Глава «Белого Интернета» назвала практику по удалению деструктива в сети эффективной

Практику расширения полномочий соцсетей в части контроля контента можно только приветствовать, считает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнила, что изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ввели обязанность владельцев интернет-площадок самостоятельно принимать меры по ликвидации со своих платформ информации, нарушающей законодательство РФ, и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.

«Цифры впечатляют: каждый год Роскомнадзор в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей удаляет десятки тысяч материалов, содержащих детскую порнографию или пропаганду наркотиков. А незначительное количество протоколов в отношении владельцев соцсетей является лишним подтверждением готовности компаний к саморегуляции и самоконтролю», — заявила Элина Сидоренко.

По ее мнению, привлечение администраций соцсетей к устранению опасных материалов позволяет задействовать в деле игроков, лучше всего знакомых с «внутренней кухней» площадок.

Благодаря их ресурсам и возможностям, обнаружить и удалить деструктив в сети удается максимально эффективно, уверена гендиректор «Белого Интернета».

«Думаю, не будет преувеличением сказать, что российские компании ответственно подходят к своей миссии и следят за безопасностью на своих площадках, в отличие от иностранных корпораций, которые довольно вяло отреагировали на новые требования к их работе. Увы, этого нельзя сказать о зарубежных ИТ-компаниях», — сказала эксперт.

Сидоренко отметила: несмотря на то, что иностранные ИТ-гиганты активно зарабатывают на российской аудитории, они не желают соблюдать национальное законодательство.

«Западные социальные сети регулярно уличают в нарушении закона «о самоконтроле» даже после введения штрафов за его несоблюдение. Если также брать в расчет их политику в отношение приватности и персональных данных, складывается ощущение, что игнорирование юридических норм — их рабочая установка», — констатировала она.

Причем, уточнила Сидоренко, эта ситуация актуальна не только для России: она касается и других стран мира.

«Возникает впечатление, что для них существует две параллельные правовые модели: национальное законодательство и их внутренние регламенты, что начинает вызывать откровенный юрисдикционный конфликт и требовать разработки дополнительных мер ответственности за размещение деструктивного контента в западных социальных сетях», — указала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО.

Три года назад, 1 февраля 2021 года, в России вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Нововведение обязало владельцев интернет-площадок самостоятельно принимать меры по ликвидации со своих платформ информации, нарушающей законодательство Российской Федерации.