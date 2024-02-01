Размер текста
А
А
А

В Петербурге пенсионерки отдали «правоохранителям» 11,3 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у двух пенсионерок более 10 млн рублей

close
100%
Shutterstock

Жительницы Петербурга отдали мошенникам более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Одна из них, 65-летняя женщина, рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники ФСБ. По словам неизвестных, на россиянку оформили кредиты. Однако деньги еще не списали, поэтому нужно взять встречный займ. В результате на «безопасный счет» петербурженка перевела 5,8 миллиона рублей.

Другая, 77-летняя россиянка, обратилась в МВД после того, как ее обманул «сотрудник полиции». По словам афериста, неизвестные проводили подозрительные операции со счетом. В результате пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллиона рублей.

Возбуждено два уголовных дела. На данный момент злоумышленников разыскивают.

Ранее в Петербурге таксист спас пожилую женщину от аферистов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами