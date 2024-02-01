В Петербурге пенсионерки отдали «правоохранителям» 11,3 млн рублей

Жительницы Петербурга отдали мошенникам более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Одна из них, 65-летняя женщина, рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники ФСБ. По словам неизвестных, на россиянку оформили кредиты. Однако деньги еще не списали, поэтому нужно взять встречный займ. В результате на «безопасный счет» петербурженка перевела 5,8 миллиона рублей.

Другая, 77-летняя россиянка, обратилась в МВД после того, как ее обманул «сотрудник полиции». По словам афериста, неизвестные проводили подозрительные операции со счетом. В результате пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллиона рублей.

Возбуждено два уголовных дела. На данный момент злоумышленников разыскивают.

Ранее в Петербурге таксист спас пожилую женщину от аферистов.