Мальчик провалился в канализационный колодец около российской школы

Сотрудники МЧС Калужской области вытащили из канализационного колодца местного школьника. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел недалеко от учебного заведения. Чтобы спасти ребенка, специалистам пришлось использовать трос. Известно, что люк находится не на территории школы и в момент, когда школьник находился рядом, был занесен снегом.

Рассматриваются две версии произошедшего. Предположительно мальчик сам играл со снегом и провалился. Не исключается, что другие дети толкнули ребенка в сугроб, так как именно знакомые школьника позвали на помощь учителя физкультуры. Педагог в свою очередь вызвал МЧС.

По словам родителей, дети уже жаловались на люк рядом с территорией учреждения.

Ранее на Алтае ребенок провалился в пятиметровый колодец с ледяной водой.