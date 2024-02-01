В Москве идет ледяной дождь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве утром 1 февраля зафиксировали ледяной дождь. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«На ВДНХ за 06.00 мск идет снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололед», — рассказал синоптик.

Сообщается о гололеде в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Подмосковной и Коломне.

«Гололедные явления отмечаются в отдельных регионах северной половины Русской равнины: во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Тверской и Архангельской областях, в Удмуртии, Пермском крае, Коми, Карелии», — добавил синоптик и призвал россиян соблюдать осторожность на дороге.

До этого МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля.

Сотрудники спасательного ведомства порекомендовали автовладельцам ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, отказаться от резких автоманевров и сохранять осторожность и внимательность. Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее из-за непогоды и ледяного дождя без электричества остались 540 тысяч россиян.