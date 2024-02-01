В Госдуме рассказали о недоиндексации пособий и выплат в России

С первого февраля 2024 пособия и выплаты в России проиндексируют на реальное значение инфляции, поэтому фактические суммы будут ниже запланированных, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Но заметно это будет не везде.

«Если в бюджете у нас было запланирована по прогнозному значению 7,5%, то, по утверждению Росстата, инфляция составила 7,42%. И вот эти целых 0,08% как раз будут потеряны. Где-то это незначительная сумма, незаметная, где-то более значительная, даже в самых больших выплатах это цифры ниже одной тысячи рублей. Например, материнский семейный капитал: планировалось, что [он] составит примерно 631 тыс. рублей, но будет [ниже] — до 630,4 тыс. руб на первого ребенка. И до 833 тыс. руб на второго ребенка, если на первого не получали. Достаточно значительное повышение по всем параметрам», — рассказала она.

Депутат также добавила, что в этом году практически в полтора раза было увеличено пособие по временной нетрудоспособности и родам. Также, по словам Бессараб, теперь пособие по безработице будет меняться в зависимости от размера МРОТ.

«Например, 565 тыс. руб. — пособие по беременности и родам при обычном протекании беременности 140 дней больничного, при многоплодной беременности это почти 763 тыс. руб, — очень серьезная, значительная сумма. 122 800 руб — это максимальное ежемесячное пособие по временной нетрудоспособности за восьмилетний стаж или по уходу за ребенком до 7 лет. Кроме того нужно отметить, что у нас впервые привязано пособие по безработице к минимальному размеру оплаты труда. Оно не составляет 100%, но вместе с тем, это действительно серьезная привязка, которая теперь при любом изменении МРОТ повлечет изменение пособия по временной нетрудоспособности», — заключила она.

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