Облачная погода и до +3°С ожидается в Москве

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и местами гололедицей. Температура воздуха будет колебаться от +1...+3°С днем и опустится до -2°С ночью.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет на уровне 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье прогнозируется переменная облачность, температура воздуха от -1...+4°С днем, а ночью — до -4°С.

Накануне москвичи рассказали, какими видами спорта занимались в январе. Экстремально холодная погода в этом году повлияла и на выбор направлений: из 40% респондентов-спортсменов почти 12% ходили на фитнес, йогу и в бассейн. На втором месте беговые лыжи (9%), на третьем — катание на коньках, игра в хоккей (7%). Чуть менее популярные ответы: горные лыжи, сноуборд (6%) и занятия командными видами спорта (4%). Для сравнения, в прошлом году самыми популярными видами спорта были именно активности на открытом воздухе: 22% — беговые лыжи и прогулки в парке, 16% — катание на коньках или игра в хоккей.

Ранее глыба льда обрушилась на девушку в центре Москвы.