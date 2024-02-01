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В Айове обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в преступлении на почве ненависти

В США обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в тяжком преступлении

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Gene J. Puskar/AP

Американец, обезглавивший статую сатаны в здании законодательного собрания штата Айова, был обвинен прокуратурой в совершении преступления на почве ненависти. Об этом сообщает газета Des Moines Register.

По мнению прокуратуры, обвиняемый Майкл Кэссиди своими действиями посягнул на свободу вероисповедания «Сатанистского храма Айовы», который в декабре прошлого года выставил в местном капитолии статую Бафомета.

Сначала Кэссиди обвинялся в правонарушении имущественного характера, но затем ему инкриминировали покушение на индивидуальные права, что перевело американца в статус полноценного преступника.

Несмотря на то, что сатанистская экспозиция вызвала серьезную критику, в том числе и стороны губернатора Айовы Ким Рейнольдс, она была признана организованной в соответствии с требованиями закона.

По имеющейся информации, на юридическую защиту Кэссиди собрано уже свыше $84 тыс. пожертвований.

Ранее автор клипа о Сатане Lil Nas X заявил о поступлении в христианский университет.

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