На Камчатку двигаются волны высотой в многоэтажный дом

Волны высотой 12 метров надвигаются на Камчатку, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря, Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Ночью 3 февраля волнение усилится до 10-12 метров и в середине ночи распространится на Карагинский район», — указано в сообщении экстренных служб.

Подобные явления сохранятся вплоть до понедельника, 5 февраля. В МЧС отдельно отмечают, что населенным пунктам, которые расположены на берегу Камчатского полуострова, ничего не грозит.

До этого МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля.

Сотрудники спасательного ведомства порекомендовали автовладельцам ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.