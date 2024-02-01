Размер текста
А
А
А

На Камчатку двигаются волны высотой в многоэтажный дом

Волны высотой 12 метров надвигаются на Камчатку

close
100%
Ramon Espinosa/AP

Волны высотой 12 метров надвигаются на Камчатку, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря, Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Ночью 3 февраля волнение усилится до 10-12 метров и в середине ночи распространится на Карагинский район», — указано в сообщении экстренных служб.

Подобные явления сохранятся вплоть до понедельника, 5 февраля. В МЧС отдельно отмечают, что населенным пунктам, которые расположены на берегу Камчатского полуострова, ничего не грозит.

До этого МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля.

Сотрудники спасательного ведомства порекомендовали автовладельцам ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами