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Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В соответствии с оперативной обстановкой на Крымском мосту движение автотранспорта временно приостановлено. В Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту поступило сообщение о перекрытии проезда на объект.

Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Дополнительная информация о причинах перекрытия проезда не сообщается.

Передвигающихся в районе моста через Керченский пролив попросили следить за обновлениями.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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