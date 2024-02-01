Боец смешанных единоборств Магомед Мутаев убит в центре Махачкалы у своего дома

Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Это произошло около его собственного дома, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным Shot, неизвестный подкрался со спины к бойцу и восемь раз выстрелил из пистолета. По другим данным, убийца стрелял из стоящей у подъезда «Лады» шесть раз. Спортсмен скончался в больнице.

На месте уже работают следователи и криминалисты. В Махачкале объявлен план «Перехват».

Отмечается, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Mash Gor пишет, что спортсмен выступал в «Файт Найтс», был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

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