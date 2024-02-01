Два жителя пострадали в Алешках Херсонской области при обстреле ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины города Алешки в Херсонской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военных следственных органов СК России.

«Сегодня при минометном обстреле населенного пункта Алешки Херсонской области были ранены двое гражданских: мужчина 1974 года рождения и женщина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра, потоплена лодка с десантом противника. По его словам, российские артиллерийские войска уничтожили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), два наблюдательных пункта, миномет и потопили лодку с десантом.

Также назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части региона.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.