Большинство россиян предпочитают получать информацию из официальных СМИ

Telegram является основным источником новостной информации для 36% россиян, в этом плане мессенджер лидирует. Также пользуется популярностью социальная сеть «ВКонтакте», где читают новости 22% респондентов. Это показало исследование «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Суммарно 92% участников исследования признали, что зависимы от новостей и информации из соцсетей. Из них 41% — «очень зависимы» и почти каждый день читают или смотрят новости в социальных сетях, а 51% — «умеренно зависимы», то есть просматривают их время от времени.

Россиянам также задали вопрос о том, за какими новостями и информацией им интереснее всего следить в интернете. Рейтинг возглавили политические и мировые новости с 77% ответов. На втором месте по популярности — новости из сферы финансов, за экономикой с интересом следит 51% опрошенных. В топ-5 интересующих россиян сфер вошли также «кино и сериалы», «наука и исследования», «юмор и развлечения».

В ходе исследования выяснилось, что респонденты отдают предпочтение известным официальным новостным СМИ. Примечательно, что большинство пользователей не доверяют новостям в формате аудиоматериалов, а также видео из YouTube, RuTube и так далее.

По данным опроса, для интернет-аудитории важна возможность найти все детали инфоповода в сети. 74% респондентов отметили значимость этого фактора. Кроме того, 63% указали, что им важно испытывать личное позитивное отношение к участнику инфоповода.

Неизвестные спикеры не вызывают доверия у пользователей — для 80% опрошенных инфоповоды с таким фактором не имеют значимости. Среди других незначимых инфоповодов те, о которых нет подробностей в сети (75%), а также громкие заявления, неприятные читателю (67%).

Участников исследования спросили о том, как часто они сталкиваются с новостями и информацией, которые вызывают у них негативные эмоции или стресс. Суммарно 65% испытывают негатив из-за информации в сети ежедневно или несколько раз в неделю. 29% дали ответ «редко, но это случается», 2% — «почти никогда». И еще 4% затруднились с ответом.

Респондентов попросили вспомнить, какие действия они могут совершить после прочтения публикации в канале. 40% сообщили, что отписывались от источника инфоповода, 36% вдохновились на доброе дело, 35% ставят лайки, а 34% совершили покупку.

Кроме того, 30% опрошенных заявили, что начали подробное самостоятельное изучение литературы по вопросу после ознакомления с новостью. Менее популярные ответы: «ни на что не мотивировали» (15%), «публичный протест на страничке в соцсетях» (12%), «полный отказ от чтения и просмотра новостей» (10%), «создание и развитие группы, сообщества по проблематике» (8%), «участие в политическом движении» (7%), «прекращение общения с друзьями или родственниками» (7%).

Ранее в России обострилась конкуренция за работников.