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Больше половины россиян жалеют о выбранной профессии

Лишь треть россиян довольны выбором своей профессией

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Shutterstock

Почти половина — 46% — россиян работают не по специальности. Однако тех, кто жалеет о полученном дипломе, еще больше — 64%. Это показало исследование myresume.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 36% участников опроса сказали, что довольны выбором своей профессии в вузе или ссузе. 64%, будь у них сейчас возможность что-то изменить, поступили бы на другой факультет.

Несмотря на то что недовольных выбором профессии много, кардинально поменять сферу деятельности решаются не все. 54% опрошенных после окончания учебного заведения пошли работать по специальности, 46% положили диплом на полку и стали строить карьеру в другом направлении. Опрос показал, что женщины выбирают работу по специальности в 1,5 раза чаще, чем мужчины.

Но в целом большинство респондентов считают, что образование, какое бы оно ни было, помогает им в текущей работе. 74% против 26% россиян, которым вузовские и ссузовские знания ни разу в жизни не пригодились.

Ранее эксперт рассказала, как молодому специалисту вести себя на собеседовании.

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