Врач перечислила провоцирующие воспаление продукты

Воспаление — это естественная защитная реакция организма. Однако хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, в том числе раку, ожирению и сахарному диабету второго типа. При этом способствовать развитию воспалительных процессов в организме могут некоторые продукты, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

Она отметила, что воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление — кратковременный ответ на повреждение, проявляющийся в виде боли, отека, красноты и повышенной температуры. Это нормальный процесс, направленный на локализацию ущерба и его восстановление.

«Хроническое воспаление — это длительный процесс, который может быть вызван различными факторами. Среди них: инфекции, не поддавшиеся лечению; частые острые воспаления; влияние токсинов; аутоиммунные заболевания; стресс; неправильное питание. Важно понимать, что хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как: бронхиальная астма; ревматоидный артрит; сахарный диабет второго типа; ожирение; заболевания сердца и сосудов; рак», — предупредила Чижикова.

При этом она обратила внимание, что некоторые продукты могут способствовать развитию воспалительных процессов в организме. В частности, это избыток сахара в рационе.

«Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям», — объяснила врач.

Также, по ее словам, это избыток омега-6 жирных кислот. Хотя они и необходимы для здоровья, слишком большие дозы, например, из растительных масел и майонеза, могут стимулировать воспалительные процессы. Такие источники омега-6 — кукурузное, подсолнечное и арахисовое масла.

«Рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом (ГИ). Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и способствовать ожирению. Такие углеводы содержатся в кондитерских и макаронных изделиях», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, воспалению в организме способствует употребление красного и переработанного мяса. Как объяснила врач, эти продукты богаты насыщенными жирами, которые запускают воспалительные процессы в жировой ткани. К красному мясу относятся свинина, говядина и баранина.

«Также причиной воспалений являются трансжиры. Они содержатся в больших количествах в переработанных и жареных продуктах, таких как фастфуд (гамбургеры, пицца, чипсы), выпечка и соусы», — отметила Чижикова.

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