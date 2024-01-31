Американец раскритиковал Байдена, показав в видео отрубленную голову своего отца

Житель Пенсильвании, критиковавший Джо Байдена и коммунистов, обезглавил своего отца. Об этом написал городской портал LevitttownNow.

33-летний Джастин Мон был задержан вскоре после выложенного им на YouTube видео, в котором он продемонстрировал зрителям голову отца. Перед этим он собственноручно расправился с родителем в доме своей семьи. Мать Мона позвонила в полицию вечером 30 января и заявила, что обнаружила обезглавленное тeлo своего мужа в ванной комнате. На место оперативно прибыли полицейские, которые обследовали здание и арестовали подозреваемого. Позже ему было отказано в освобождении под залог.

«Офицеры обнаружили голову в пластиковом пакета, который находился внутри кастрюли в спальне на первом этаже. В ванной были найдены мачете и большой кухонный нож», — уточнили в полиции округа.

Перед задержанием Мон опубликовал в интернете видео-манифест для «американских патриотов». В своем послании мужчина объяснил причину жестокого поступка и назвал отца «предателем своей страны». Кроме того, злоумышленник призвал сограждан нападать на федеральных служащих, одним из которых был и его родитель.

Он также раскритиковал деятельность президента США, враждебно высказался по отношению к мигрантам, высокопоставленным чиновникам, коммунистам, сторонникам Black Lives Matter и членам ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-сообщества. Журналисты обратили внимание, что некоторые из тезисов, высказанных Моном в скандальном ролике, повторяли тезисы известных в сети сторонников теорий заговора и крайне правых политических деятелей.

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