Педагога частной школы обвинили в домогательствах в отношении ученицы

В штате Техас преподаватель частной школы города Плано обвинен в растлении ребенка. Об этом сообщает Yahoo News.

С заявлением в полицию обратились родители несовершеннолетней ученицы частной школы в штате Техас. Они выдвинули обвинения против педагога Джейкоба Оллреда.

По словам девочки, учитель отправлял ей сообщения непристойного содержания, а в один из дней затащил ученицу в библиотеку и рассказал, что испытывает к ней чувства. Семья сохранила переписку и предоставила ее в качестве доказательства следователям.

Подозреваемого задержали, в его телефоне обнаружили сообщения, которые он писал несовершеннолетней. Полиция проверяет педагога на причастность к аналогичным преступлениям, известно, что в образовательном учреждении он проработал более четырех лет.

Ранее школьную учительницу обвинили в соблазнении 17-летнего подростка.