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Таксист спас пенсионерку от мошенников по дороге в банк

«Фонтанка»: в Петербурге таксист спас пенсионерку от мошенников

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Shutterstock

В Петербурге водитель службы такси спас пожалую женщину от аферистов, пенсионерка едва не осталась без накоплений. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пенсионерка из Пушкина едва не лишилась всех сбережений, женщина поверила мошенникам и отправилась в банк, чтобы перевести деньги на «безопасный счет».

Аферисты вызвали пожилой петербурженке такси, шофер обратил внимание, что всю дорогу пассажирка общалась с кем-то по телефону, а потом решил уточнить у нее, что происходит. Пенсионерка рассказала о звонке из «Центробанка».

Мужчина убедил ее перезвонить сыну и сам поговорил с ним, объяснив, что завершит поездку в безопасном месте, но петербурженку оттуда нужно забрать и не оставлять одну.

Ранее россиянка перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру.

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