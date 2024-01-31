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В Сызрани мужчина с ножом пытался затащить в подъезд школьницу

В Самарской области задержали мужчину, угрожавшего девочке ножом

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Сызрани сотрудники полиции установили личность и задержали местного жителя, который угрожал школьнице ножом и пытался затащить ее в подъезд. Об этом сообщает «КТВ Луч».

О произошедшем рассказали родители школьницы, она шла домой с занятий, когда к ней неожиданно подошел молодой человек, он угрожал ребенку ножом и пытался затащить в подъезд. Девочка смогла вырваться и убежать домой.

Позднее мужчину заметили в центральном районе города, он напугал прохожих, 24-летний местный житель задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве мужчина приставал на улице к младшекласснице и предлагал ей деньги.

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