В Сызрани мужчина с ножом пытался затащить в подъезд школьницу

В Сызрани сотрудники полиции установили личность и задержали местного жителя, который угрожал школьнице ножом и пытался затащить ее в подъезд. Об этом сообщает «КТВ Луч».

О произошедшем рассказали родители школьницы, она шла домой с занятий, когда к ней неожиданно подошел молодой человек, он угрожал ребенку ножом и пытался затащить в подъезд. Девочка смогла вырваться и убежать домой.

Позднее мужчину заметили в центральном районе города, он напугал прохожих, 24-летний местный житель задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве мужчина приставал на улице к младшекласснице и предлагал ей деньги.