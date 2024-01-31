В Башкирии вынесли приговор подростку, который расправился со своей сверстницей

В Башкирии подросток вызвался подвезти девушку до дома и расправился с ней при помощи топора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Преступление произошло летом прошлого года в селе Галиахметово Хайбуллинского района. 10 августа местная жительница обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении своей 17-летней племянницы. Та гостила у нее на летних каникулах и накануне ушла с друзьями на прогулку, но домой так и не вернулась. Тeлo девушки нашли неподалеку от населенного пункта, на месте следователи нашли фрагменты деталей отечественного автомобиля.

Вскоре 16-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 21114» со схожими повреждениями нашли оперативники. В последний раз девушку видели именно с ним. Юноша признался в совершении тяжкого преступления и заявил, что выпивал с жертвой, а затем предложил подвезти ее до дома. Затем молодые люди поссорились, и злоумышленник отвез потерпевшую в безлюдное место. Там он ударил ее по голове острием топора, оттащил от дороги и поспешно скрылся, повредив при развороте свою машину.

Несовершеннолетнего преступника приговорили к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии. В пользу родственников потерпевшей суд взыскал с него 1 млн рублей.

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