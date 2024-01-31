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В Дагестане мужчина ранил из карабина сына, пытаясь его разбудить

Mash Gor: житель Дагестана случайно выстрелил в спящего сына из карабина

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РИА «Новости»

В Кизлярском районе Дагестана мужчина ранил спящего сына, которого пришел будить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Отец и сын собирались вместе съездить на окраину села. Ранним утром 62-летний мужчина зашел в комнату к своему 36-летнему отпрыску. В руках у родителя был охотничий карабин — оружие ему, как уточняется, понадобилось на случай возможной встречи с волками.

Мужчина хотел разбудить сына традиционным способом, но в этот момент внезапно выстрелила «Сайга». Пуля попала в бедра пострадавшему, одно из ранений оказалось сквозным. Его госпитализировали.

Пока в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчина идет на поправку. Известно, что непроизвольно выстрелившее ружье было зарегистрировано, хранилось в сейфе, и разрешение на охоту у владельца также имелось.

Ранее в Башкирии 10-летний мальчик выстрелил в голову своему другу из отцовского пистолета.

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