Член СПЧ назвал ожидаемым решение не приглашать бюро ОБСЕ к наблюдению за выборами

Отсутствие приглашения от России в адрес наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к участию в мониторинге выборов президента РФ вполне закономерно и ожидаемо. Об этом заявил председатель Независимого общественного мониторинга (НОМ), член СПЧ Александр Брод, сообщается на сайте НОМ.

Он назвал ОБСЕ организацией, которая на сегодняшний день занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России. По его словам, организация продвигает русофобскую повестку, хотя должна обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе.

При этом Брод добавил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не раз ловили на откровенной предвзятости. По его словам, Россия множество раз призывала начать работу над методикой организации международного наблюдения и его стандартам, которые бы всех устроили.

«Много вопросов к методике принятия решений о целесообразности направления миссий в те или иные страны, количественной непропорциональности состава миссий наблюдения, и, конечно, явной политической ангажированности при вынесении заключений о демократичности избирательного процесса в разных странах», – отметил эксперт.

Также Брод отметил, что в мире нет никакой монополии на международное наблюдение. Член СПЧ напомнил, что Россия всегда приглашала и приглашает зарубежных наблюдателей. Кроме того, по его словам, организация национального наблюдения также находится на высочайшем уровне.

Он подчеркнул, что согласно данным ЦИК России, на выборах президента РФ будет присутствовать до тысячи иностранных наблюдателей из сотни стран мира.

»МИД России по своей линии пригласил представителей СНГ и ШОС. Традиционно по приглашению Госдумы и Совета Федерации участие в наблюдении примут представители национальных парламентов. Таким образом, попытки сводить международное наблюдение к наблюдению только структурами ОБСЕ – абсурд. Мир куда больше, сложнее и разнообразнее. И двойным стандартам не место на выборах», — заключил Александр Брод.

Ранее в МИД РФ заявили, что отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на качество международного наблюдения. В ведомстве добавили, что БДИПЧ дискредитировано, поэтому его наблюдателям нечего делать на выборах в России в марте.