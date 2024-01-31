В Севастополе отменили тревогу после ракетной атаки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги после ракетной атаки на город. Судя по сообщениям в Telegram-канале главы, предупреждение для горожан длилось около трех часов.

«Внимание! Отбой воздушной тревоги [в городе]!» — написал он в 19:21 мск. Сообщение с объявлением о начале тревоги было публиковано в 16:27 мск.

На время тревоги в Севастополе временно не работал морской и наземный транспорт, граждан призывали найти укрытие или оставаться дома. Движение автомобилей и грузовиков по Крымскому мосту также было остановлено на все время действия тревоги.

Развожаев подтвердил, что для защиты города в районе Севастопольской бухты использовались специальные средства маскировки, которые визуально определяются как дым.

По словам губернатора, для отражения ракетной атаки использовались средства ПВО. Развожаев заверил, что в результате снаряды не попали ни по одному из объектов на территории Севастополя.

Ранее в Севастополе обломки ракеты упали на улицу.