Домашний кот проник в фуру и добрался до распределительного центра в Подмосковье

Домашнего кота обнаружили на складе сети розничных магазинов в подмосковной Коломне. Соответствующее объявление было опубликовано 30 января в Telegram-канале «Зоопоиск РФ».

Полосатого кота с черным ошейником и белыми лапами нашли работники распределительного центра «Магнит». Чей-то домашний питомец проник в фуру и таким образом добрался до склада.

В тот день грузовая машина успела побывать в селах Никулино и Константиново Раменского района. По словам водителя, животное могло попасть в грузовик, пока он занимался разгрузкой товара. Сотрудники РЦ сфотографировали кота и попросили его владельца откликнуться.

«Хозяин найден!» — сообщили позднее администраторы Telegram-канала.

Ранее в России изменили порядок действий с животными без хозяев в поездах. Необходимость создания новых правил перевозки животных стала очевидна после трагедии с котом Твиксом, которого выбросили из поезда.