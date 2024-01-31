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Турчак заявил о подготовке законопроекта о развитии связи вдоль автодорог

На устранение цифрового неравенства в регионах выделят 13,3 млрд рублей

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Пресс-служба «Единой России»

Финансирование программы устранения цифрового неравенства в регионах по предложению Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации увеличено в 2 раза – до 13,3 млрд рублей. Об этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил на заседании Совета по цифре.

На заседании представили инициативы, которые упростят процедуры создания инфраструктуры связи, а также повысят ее доступность.

«С 2021 года обеспечена качественная мобильная связь в 5 тысячах посёлков, из них 3,5 тысячи – за счёт средств федерального бюджета и 1,5 тысячи – за счёт средств регионов. Совет вместе с правительством обеспечил изменение земельного законодательства и упростил размещение объектов связи на участках с линейными объектами. В первом чтении принят законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома», — отметил Турчак.

По его словам, с принятием законопроекта управляющие компании больше не смогут ограничивать жильцов в выборе провайдера, а операторы связи будут обязаны навести порядок в подъездных коммуникациях.

Также он сообщил о подготовке законопроекта о развитии связи вдоль автодорог, который направлен на решение проблемы при строительстве линий связи.

«Совет по цифре подготовил изменения в законы о связи и об автодорогах, которые ускорят появление хорошего мобильного сигнала. Предлагаю правительству поддержать нашу инициативу, чтобы мы могли в ближайшее время внести ее в Госдуму», — сказал Турчак.

Кроме того, была представлена инициатива об устранении цифрового неравенства и информационной безопасности в приграничных районах. По словам вице-спикера Совфеда, установка станций с усиленным сигналом может решить проблему, когда целые районы попадают под действие иностранных операторов.

Также он обратил внимание на проблемы со связью в новых регионах. В программу по устранению цифрового неравенства Турчак предложил включить близко расположенные деревни, чтобы было возможно размещать базовые станции связи так, чтобы сигнал доходил до нескольких малонаселённых посёлков.

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