Сестра убитой вместе с дочерью россиянки назвала возможную причину расправы

Родственница убитой жительницы Краснодарского края рассказала о возможных причинах ссоры сестры с возлюбленным, после конфликта мужчина задушил россиянку и убил их общую дочь. Об этом сообщает портал «Страсти».

По словам сестры убитой женщины, пара познакомилась шесть лет назад в соцсетях. Сестра погибшей утверждает, что мужчина не ухаживал за возлюбленной, а наоборот брал у нее деньги. Пара то расходилась, то снова воссоединялась.

Выходец из Таджикистана заключил фиктивный брак с 39-летней женщиной и получил российское гражданство. Она собиралась переезжать из Казахстана в Россию, продала все наследство. В Новосибирске купила квартиру и машину и после этого перестала выходить на связь. Как выяснилось, ее новый муж убил женщину и ее 5-летнюю дочь, забрал деньги и скрылся за границей.

В роковой день сожитель женщины общался с ее родственниками, сестра убитой считает, что причиной расправы могли стать постоянные измены подозреваемого.

«Она нашла какую-то очередную его бабу. Все время она находила постоянные переписки с какими-то женщинами, девушками. Я не знаю, как описать. Они из-за этого ругались», — рассказала родственница.

Сестра женщины надеется, что обвиняемого в убийстве приговорят к пожизненному сроку заключения.

Ранее айтишник расправился с трехмесячным сыном, который мешал ему работать.