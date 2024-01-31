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В сети сообщили об обысках по заявлению «Металлоинвеста» о вымогательстве

ТГ-каналы рассказали об обысках у экс-миноритария «Лебединского ГОКа»

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородской области прошли следственные действия по делу о вымогательстве у «Металлоинвеста». По утверждению Теlegram-каналов, обыски прошли у руководителя группы бывших миноритарных акционеров АО «Лебединский ГОК» Андрея Буркина.

В 2022 году ЛГОК и владеющий им холдинг «Металлоинвест» выступили с заявлением о том, что систематически подвергаются нападкам со стороны небольшой группы бывших миноритарных акционеров АО «Лебединский ГОК», у которых предприятие выкупило акции в 2007 году.

Компании заявили о намерении защитить интересы сотрудников, партнеров и руководства от «клеветнических публикаций в интернете и СМИ, ложных доносов правоохранительным и иным органам государственной власти РФ, заведомо недостоверных обвинений в якобы совершенных экономических преступлениях», а также «спекуляциях на угрозах обращений в зарубежные правоохранительные органы и суды».

В заявлении сообщалось, что в 2007 году ЗАО «Газметалл» (позднее преобразованное в АО «Металлоинвест») выкупило акции Лебединского ГОКа у миноритарных акционеров. Сделка проходила в отношении 0,53% акций ЛГОКа, а стоимость выкупа почти на 50% превысила рыночную стоимость акций.

Однако спустя полгода, после того, как цена акций ГОКа поднялась, небольшая группа миноритариев обратилась в суд — по утверждению истцов, процедура выкупа проводилась по заниженной цене.

В ходе более чем десятка судебных разбирательств, в том числе и в Высшем Арбитражном суде, суды всех инстанций подтвердили соблюдение «Металлоинвестом» процедуры выкупа и соответствие цены выкупа требованиям законодательства.

Несмотря на это, как утверждали в «Металлоинвесте», группа активистов, руководителем которой является житель города Губкина Андрей Буркин, продолжила оказывать давление на компанию.

Ранее в «Металлоинвесте» сообщили, что компания обратилась в правоохранительные органы с целью защиты законных прав и интересов предприятия, его сотрудников и партнеров в связи с вымогательством.

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