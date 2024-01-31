Корабль с 16 тысячами животных на борту застрял у берегов Австралии из-за хуситов

У берегов Западной Австралии судно MV Bahijah с животными не может покинуть порт из-за атак хуситов на Красном море, более 16 тысяч овец и коров почти месяц находятся в заточении. Об этом сообщает телекомпания Australian Broadcasting Corporation.

Судно, перевозившее животных, следовало в Иорданию, корабль был вынужден вернуться в австралийский порт из-за обстрелов акватории Красного моря хуситами.

На борту судна находятся более 16 тысяч овец и коров, в общей сложности животные провели в заточении уже месяц. После возмущения зоозащитных организаций компания – владелец корабля приняла решение выгрузить часть животных в Перте, а остальные будут отправлены обратно на Ближний Восток.

Хуситы начали обстреливать суда в Красном море в ноябре 2023 года, после военных действий Израиля в секторе Газа. Атакам подвергаются торговые корабли, принадлежащие СЩА и Великобритании.

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