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Замгенконструктора НПО им. Лавочкина приговорили к условному сроку за хищение

В Москве замгенконструктора НПО им. Лавочкина дали 3 года условно за хищение

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Басманный суд Москвы приговорил к трем годам колонии условно 79-летнего заместителя генерального конструктора НПО им. С. А. Лавочкина Александра Моишеева, признав его виновным по делу о хищении 92 млн рублей при разработке первого российского орбитального телескопа «Спектр-УФ». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Моишеева признали виновным в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».

Журналисты напомнили, что фигурантами дела также являются бывший главный инженер НПО Владимир Климушин, гендиректор компании «Мосинформстрой» Анатолий Скакунов и его заместитель Алексей Омельяненко. Суд установил, что Моишеев и его сообщники фиктивно завысили стоимость проекта и вывели более 90 млн рублей на подконтрольные счета.

До этого в Челябинской области обвиняемому в коррупции и хранении оружия депутату Вячеславу Ершову запросили семь лет колонии.

Депутата задержали в марте 2022 года во время передачи взятки. По предварительной информации, деньги предназначались за выделение Ершову участка в Сосновском районе, но информация о попытке подкупа была передана в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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