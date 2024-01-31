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Сын бросил больную мать в запертой квартире на полтора года

Под Волгоградом спасли пенсионерку, прожившую полтора года в запертой квартире

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ИА «Высота 102»/Волгоград.Новости/VK

Из запертой квартиры в Краснослободске Волгоградской области спасли больную пенсионерку, женщина выживала без воды и газа. Об этом сообщает портал «Высота 102».

73-летняя жительница Краснослободска с сентября 2023 года проживала в квартире без воды и газа, их отключил ее сын, чтобы мать не нанесла себе вред. По словам соседей, в общей сложности пенсионерка прожила в запертой квартире полтора года.

Женщину изредка навещал сын, мужчина добивался помещения матери в специализированное учреждение психоневрологического типа. Жильцы жаловались на запах нечистот, который шел из жилища престарелой женщины.

Пенсионерка кричала по ночам, звала на помощь и стучала в железную дверь.

«В настоящее время женщина госпитализирована, решается вопрос о ее помещении в специализированное учреждение психоневрологического типа. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Пенсионерку обследовали фельдшер скорой помощи и участковый врач-терапевт, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее девятилетний школьник два года жил один в квартире, когда его бросила мать.

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