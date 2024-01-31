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В США военные напали на сенатора, который поймал их на торговле мигрантами

GR: на сенатора США, поймавшего военных на торговле людьми, напали в аэропорту

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Idris Solomon/Reuters

На сенатора от штата Джорджия в США напали в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте за то, что он, предположительно, заснял, как американские военные перевозят мигрантов для последующей продажи. Об этом со ссылкой на источники пишет Georgia Record (GR).

«Сенатор штата Джорджия и его сотрудники подверглись нападению со стороны американских военных прошлым вечером за то, что они раскрыли и засняли операцию по торговле мигрантами через аэропорт, которая, по-видимому, продолжалась уже несколько лет», — говорится в статье.

По данным издания, солдаты вели через территорию воздушной гавани около 30 мужчин призывного возраста. Сенатор с подчиненными попытались заснять происходящее и задать несколько вопросов, однако на них напали и отобрали камеру либо телефон, через который велась съемка.

Журналисты пообещали позднее уточнить подробности случившегося.

Между тем в Штатах не так давно разгорелся конфликт между властями штата Техас и федеральным правительством на фоне обострения миграционного кризиса. Это произошло после того, как Верховный суд США постановили убрать колючую проволоку в Техасе на границе с Мексикой. Генпрокуроры 26 штатов направили письмо Байдену, в котором призвали дать Техасу право самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что большинство опрошенных граждан США поддержало меры Техаса по защите от мигрантов.

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