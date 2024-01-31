Экс-инспектора Ростехнадзора приговорили к 6 годам по делу об инциденте на «Листвяжной»

Суд в Кузбассе признал бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, уже осужденного за взятки по делу об инциденте на шахте «Листвяжная», виновным в организации неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ и приговорил к шести годам колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Также Беловский городской суд признал старшего механика по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы шахты «Листвяжная» Илью Смирнова и инженера отдела информационных технологий Артема Чашкина виновными по статье Уголовного кодекса Российской Федерации о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Они были условно осуждены на четыре года с испытательным сроком три года.

До этого председатель совета директоров компании «СДС-Уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев отказался признать вину по делу о взрыве. Вину отказались также признать гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор организации Антон Якутов.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.