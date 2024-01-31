Размер текста
А
А
А

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев объявил о воздушной тревоге на территории Севастополя

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. С таким предупреждением к горожанам выступил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Всем [в городе] внимание! [Объявляется] воздушная тревога!» — написал глава города.

Из-за тревоги в Севастополе в том числе прекращается движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Последний раз жителей Севастополя предупреждали о риске атаки 22 января. Тогда губернатор около 22 часов сообщил горожанам о потенциальной опасности с воздуха.

При этом тревогу отменили крайне быстро, примерно через 20 минут после объявления.

30 января Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе реки Бельбек.

Ранее глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами