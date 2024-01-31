В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. С таким предупреждением к горожанам выступил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Всем [в городе] внимание! [Объявляется] воздушная тревога!» — написал глава города.

Из-за тревоги в Севастополе в том числе прекращается движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Последний раз жителей Севастополя предупреждали о риске атаки 22 января. Тогда губернатор около 22 часов сообщил горожанам о потенциальной опасности с воздуха.

При этом тревогу отменили крайне быстро, примерно через 20 минут после объявления.

30 января Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе реки Бельбек.

Ранее глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе.