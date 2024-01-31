В Москве по подозрению в изнасиловании арестован организатор фестиваля «Будущее»

Организатора и учредителя столичного фестиваля «Будущее» арестовали по делу об изнасиловании. Об этом сообщает «Лента.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась несовершеннолетняя, 17-летняя девушка заявила, что 27 ноября в офисе одной из фирм на юго-востоке Москвы над ней надругался Евгений Масловский — организатор и учредитель московского фестиваля «Будущее».

По данным «Лента.ру». подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Своей вины мужчина не признает, решением суда Масловскому продлили арест до 28 февраля, защите не удалось обжаловать решение о смене меры пресечения.

Ранее незнакомец попытался изнасиловать петербурженку, шедшую на работу.