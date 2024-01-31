Размер текста
А
А
А

В Москве по подозрению в изнасиловании арестован организатор фестиваля «Будущее»

«Лента.ру»: в Москве организатора фестиваля «Будущее» обвинили в изнасиловании

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Организатора и учредителя столичного фестиваля «Будущее» арестовали по делу об изнасиловании. Об этом сообщает «Лента.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась несовершеннолетняя, 17-летняя девушка заявила, что 27 ноября в офисе одной из фирм на юго-востоке Москвы над ней надругался Евгений Масловский — организатор и учредитель московского фестиваля «Будущее».

По данным «Лента.ру». подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Своей вины мужчина не признает, решением суда Масловскому продлили арест до 28 февраля, защите не удалось обжаловать решение о смене меры пресечения.

Ранее незнакомец попытался изнасиловать петербурженку, шедшую на работу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами