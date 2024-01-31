Подмосковные катки за неделю посетили более 41 тысячи человек

За прошедшую неделю катки в парках Московской области посетили более 41 тысячи человек. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства благоустройства Московской области.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве сообщили, что с 22 по 28 января подмосковные парки посетили 1,2 млн человек, что на 391 тысячу больше аналогичного периода прошлого года.

В начале января депутат Государственной думы Амир Хамитов предложил сделать вход на катки бесплатным для малообеспеченных и многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и членов их семей.

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