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Российский детский сад выплатит ребенку, сломавшему руку на площадке, компенсацию

Тюменский детский сад выплатит мальчику 180 тыс. рублей за травму на площадке

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В Тюменской области суд взыскал с детского сада компенсацию за травму ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Инцидент произошел в июле 2023 года на территории детского сада №7 города Ялуторовск. Воспитанник упал с игрового комплекса во дворе сада и повредил руку. Врачи диагностировали ему закрытый перелом локтевого сустава и закрытый вывих. После ЧП районная прокуратура провела проверку, в результате которой воспитательницу, недосмотревшую за ребенком привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор обратился в интересах ребенка в суд с требованием взыскать в дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд частично удовлетворил исковые требования и обязал детский сады выплатить ребенку 180 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянка подала в суд на больницу из-за химического ожога у ребенка.

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