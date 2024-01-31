Россиянам рассказали о мошеннической схеме с приложением для проверки купюр

Мошенники начали использовать новую схему обмана с использованием вредоносных приложений для смартфона. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления Московской области. Махинация, по данным ведомства, связана с проверкой подлинности купюр.

«Мошенническая схема появилась после появления в обращении купюр нового образца. Теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам и советуют им проверить подлинность «новых денег». Для этого они предлагают установить на смартфон специальное приложение», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что шпионское приложение получает доступ к информации на смартфоне жертвы, включая пароли и контакты. Ведомство призывает не устанавливать на гаджет программы из непроверенных источников.

До этого издание «Известия», ссылаясь на данные специалистов по информационной безопасности, сообщило, что за 2023 год количество мошеннических атак на россиян, связанных с Telegram Premium, выросло в 2,3 раза, по сравнению с 2022-м.

По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Bi.Zone Евгения Волошина, злоумышленники при помощи приемов социальной инженерии заманивают людей на фейковые сайты, имитирующие интерфейс Telegram, и крадут аккаунты жертв.

Ранее россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников.