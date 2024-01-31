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Мэр Невинномысска призвал не допустить превращения города в «обоссанный Марсель»

Мэр Невинномысска призвал женщин рожать, чтобы город не стал похожим на Марсель

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр Невинномысска Михаил Миненков обратился к местным жителям с призывом не допустить превращения города в «обоссанный Марсель» или города США. Соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

По мнению чиновника, не нужно «играть в феминисток», так как «формула одна — мужик обязан пахать, женщина обязана рожать». Иначе Невинномысск — «лучший город в лучшей стране мира» — может превратится во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или города США, «где куча наркоманов в центре города», заявил он.

В конце января Миненков предложил мужчинам «подкрасться» к женщинам, чтобы через 9 месяцев рождаемость в городе выросла более чем в 10 раз. По его словам, уже семь лет подряд каждый год в Невинномысске становится годом рождения детей, и «это главный план».

Жители Невинномысска раскритиковали в социальных сетях Миненкова, предложившего мужчинам «подкрасться» к своим женщинам, чтобы увеличить рождаемость. Как объяснил «Газете.Ru» Миненков, люди «извращенно» поняли его слова.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянкам рожать через два года после окончания школы.

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