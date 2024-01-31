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Губернатор Подмосковья проверил работу Видновского ПАТП

Андрей Воробьев: в Подмосковье более 100 новых автобусов вышли на маршруты с начала года

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Пресс-служба Губернатора Московской области

«Мострансавто» вывело на маршруты более 100 новых автобусов с начала 2024 года, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках посещения Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).

По его словам, в регионе ежегодно требуется закупать более 1 тыс. автобусов.

Также губернатор рассказал о необходимости ремонта части автобусов.

«Нужны слесари и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам «Мострансавто» на 5,5%», — сказал он.

Всего из закупленных в 2023-2024 автобусов в Ленинский округ отправили 81 единицу. Также, по словам Воробьева, в Видновское ПАТП планируется поставить около 40 новых автобусов.

Кроме того, с 1 января «Мострансавто» дополнительно вывело на свои маршруты 23 автобуса.

Губернатор подчеркнул, что все автобусы оснащены климат-контролем, видеонаблюдением, электронным табло, валидаторами и USB-розетками.

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