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Нижегородца заподозрили в вымогательстве денег, угрозах и подбрасывании куриных лап

В Нижнем Новгороде мужчину заподозрили в вымогательстве 5 млн рублей

В Нижнем Новгороде мужчину задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн рублей при помощи угроз и подбрасывания куриных лап. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По версии следствия, злоумышленник с сентября 2023 года угрожал расправой женщине и ее родственникам, а также запугивал ее при помощи подсылания в офис россиянки неизвестных людей и подкидывания к ее двери куриных лап. За прекращение преследования он требовал 5 млн рублей.

Злоумышленник действовал анонимно, однако полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель, россиянина заключили под стражу. В данный момент устанавливается его возможная причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее пациентки обвинили петербургского психиатра в домогательствах, избиении и вымогательстве.

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