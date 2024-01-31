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В Петербурге задержали водителя, угрожавшего женщине пистолетом из-за конфликта на дороге

В Петербурге задержали водителя, угрожавшего женщине на авто пистолетом

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Pixabay

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали водителя, который угрожал другой участнице дорожного движения пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в полиции, 30 января к правоохранителям обратилась женщина. По ее словам, водитель Kia Rio угрожал ей оружием после того, как она посигналила ему о нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел у дома 84 по проспекту Луначарского.

По горячим следам полиция задержала нарушителя, им оказался 23-летний слесарь-монтажник судостроительного завода. Мужчину доставили в отделение полиции, в отношении него возбуждено административное дело по статье «мелкое хулиганство». Также у нарушителя изъяли пневматический пистолет.

Ранее трое вооруженных мужчин похитили мигранта и вымогали у него деньги.

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