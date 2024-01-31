Родителям рассказали, как защитить ребенка от опасных деталей конструктора

Клинический психолог центра «Возрождение» Даниил Калошин в эфире «Радио 1» рассказал, как избежать проглатывания детьми деталей конструктора и других несъедобных предметов. Он посоветовал родителям внимательнее следить за игрушками, которые они покупают ребенку.

«Родители часто покупают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребенка. То есть, конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребенок изначально может положить в рот и проглотить», — подчеркнул Калошин.

Также психолог призвал внимательнее следить за своими детьми. С годовалым ребенком трудно согласовать правила пользования игрушками, поэтому важно самостоятельно отслеживать все его действия, подчеркнул специалист.

В октябре прошлого года подмосковные хирурги спасли ребенка, который проглотил больше десятка инородных предметов.

ЧП случилось в городе Раменское. После произошедшего у ребенка постепенно начала подниматься температура, но к врачам родители обратились только спустя четыре дня. В день госпитализации медики диагностировали инфекционно-токсический шок и отправили пациента в больницу в тяжелом состоянии.

В учреждении специалисты назначили УЗИ и выяснили, что в желудке находятся 15 небольших магнитов. В ходе двухчасовой операции инородные предметы вытащили.

Ранее в Нижнем Новгороде из младенца достали расстегнутую булавку.